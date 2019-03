Degustazioni dei migliori spumanti al mondo, torna a Verona l'evento "Bollicine in Torre"

Torna anche quest'anno "Bollicine in Torre", ormai giunto alla sua terza edizione, dal 10 al 12 maggio 2019 a Verona. Degustazioni dei migliori spumanti al mondo, arte, gusto, convivialità nella magica cornice rinascimentale della città: Torre dei Lamberti e Piazza Dante.

Protagoniste saranno le bollicine, accompagnate da eccellenze gastronomiche selezionate, per realizzare un' esperienza sensoriale in un salotto raffinato e conviviale. L’evento sarà animato da eleganti suggestioni artistiche.

Gli orari saranno:

Venerdì 10 maggio dalle 17 alle 23

Sabato 11 maggio dalle 17 alle 23

Domenica 12 maggio dalle 15 alle 20



Troverete oltre 70 etichette di bollicine provenienti da tutto il mondo per brindare in compagnia e la possibilità di effettuare un brindisi anche su Torre Dei Lamberti, in un contesto affascinante, per gustarvi un panorama meraviglioso.

Anche quest'anno. con il biglietto di ingresso alla degustazione, vi regaleremo un biglietto da sfruttare fino al 30/09/2019 per la salita su Torre dei Lamberti e sulla Funicolare di Castel San Pietro, per farvi scoprire Verona dall'alto!

(fonte Facebook)