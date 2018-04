Degustazioni, arte, gusto e convivialità a Verona con l'evento "Bollicine in Torre"

Si svolgerà a Verona da venerdì 11 a domenica 13 maggio la seconda edizione di "Bollicine in Torre", un evento prestigioso nel cuore di Verona in Piazza dei Signori e Cortile Mercato Vecchio.



Protagoniste saranno le migliori bollicine del mondo degustate nel cuore della città accompagnate da eccellenze gastronomiche selezionate, una esperienza sensoriale in un salotto elegante e conviviale. L’evento sarà animato da spettacoli e altre affascinanti suggestioni artistiche con classic dj set, concerti e teatro di figura.

Informazioni e orari

Venerdì 11 maggio: dalle 17 alle 23

Sabato 12 maggio: dalle 17 alle 23

Domenica 13 maggio: dalle 15 alle 20

(fonte Facebook)