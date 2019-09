Bohemian Symphony - The Queen Orchestra live al Teatro Romano

Le più grandi hit dei Queen interpretate da un ensemble di 30 artisti. Un narratore, quattro cantanti, una Rock Band, un’Orchestra Sinfonica per ripercorrere tre decadi di capolavori della musica rock. L'appuntamento a Verona è fissato per lunedì 9 settembre 2019 alle ore 21 presso il Teatro Romano.

Un’incredibile compagnia di artisti renderà omaggio ai mostri sacri incisi dal gruppo guidato dall’inimitabile Freddie Mercury. I successi della discografia dei Queen verranno eseguiti in un’opera Rock per voci e orchestra. Scritto da Giacomo Vitullo, diretto dal maestro Luca Bagagli, Bohemian Symphony è un viaggio per soli “immortali” e “poveri ragazzi che non hanno bisogno di essere capiti”.

Due ore di puro spettacolo in cui musica sinfonica, proiezioni e live camera show faranno da cornice a brani indimenticabili come The Show Must Go On, Barcelona, Under Pressure, Somebody to Love e Bohemian Rhapsody, che appassioneranno il pubblico in un vortice di pura adrenalina emotiva per consacrare la genialità e l’intramontabilità dei Queen.

