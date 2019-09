A Verona la festa che rallenta la fine dell'estate "BogOn Fest"

BogOn presenta la festa che rallenta la fine dell'estate "BogOn Fest", in programma da 18 al 19 settembre 2019 ai Giardini di Santa Toscana a Verona.

Sarà un'ottima occasione per scatenarsi sotto il sole di settembre con le nuove perle della Contrada Lorì che presenta il suo ultimo album! Siamo inoltre ansiosi di poter rendervi ansiosi, e lo faremo, con la presentazione e il lancio della seconda edizione del Premio musicale Roberto Rizzini!

E con una certa nostalgia e tanto orgoglio, coglieremo l'occasione per salutare i nostri amici The Aroostercrats, che si approntano a lasciare Verona in cerca di nuove avventure. Una festa intensa e adatta a tutte le generazioni, una festa in stile BogOn.

BogOnFest: per un settembre impressionante!

Ingresso gratuito, concerti dal vivo, stand di artigianato, ottimo "food" ed ancor milgior "drink".

Il programma dei concerti

MERCOLEDì 18 settembre

Dj set: bri (afro, world beats) & Tulate (electro, techno_IT)

Idraulici del Suono (folk, gipsy, balcanica)



GIOVEDì 19 settembre

The Aroostercrats (folk tradizionale americano e celtico)

Contrada Lorì (folk in dialetto veneto)

Food&Drink

DEN RAMEN (ramen senza brodo "Udon Hiyashi Chuka", versione veggie e vegan).

Officina - Cucina & Laboratorio (hamburger con patty di Black Angus, patty di melanzane o pulled pork-etta, fritti misti, brownies).

FRÈKT arrosticini e cucina abruzzese (arrosticini abruzzesi).

aranciameccanica.it (spremute fresche di arancia, semplici o con campari soda)

BogOn Bar (birra artigianale, cocktail, spritz, vino, bibite).

Informazioni e contatti

Segui l'evento e i nostri canali:

IG: @bogonassociazione

Facebook: BogOn

EVENTO SENZA SCOPO DI LUCRO: i ricavati saranno utilizzati per finanziare il Premio musicale Roberto Rizzini.

Web: www.bogonassociazione.com/premiorobertorizzini



CON IL SUPPORTO DI: Balera Veronetta e Comitato Simeon de l'Isolo

PARTNER & SPONSOR:

Osteria La Mandorla

Agribirrificio Maso Alto

Guarinoni (www.guarinonibevande.it)

BogOn Associazione Culturale

www.bogonassociazione.com