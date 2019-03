Serata blues rock con Terzacorda, The Cabin Fevers e Valerio Sanzotta

Venerdì 15 Marzo presso Le Cantine de l’Arena si esibiranno tre artisti inseriti nel disco “Pistoia Blues Next Generation vol.4” la tradizionale compilation che fotografa la scena rock blues italiana, pubblicata dall’etichetta veronese Vrec Music Label: in ordine di esibizione Valerio Sanzotta, Terzacorda e The Cabin Fevers (inizio ore 22:30, ingresso libero fino a esaurimento posti).



La band veronese dei Terzacorda si esibirà per la prima volta nello storico locale veronese: per l’occasione in duo con Giacomo Saccomani (voce, chitarra, cembalo) e Andrea Simion (chitarra solista) presenteranno alcuni brani del loro ultimo disco “Carnevale”. “Bombe di carta” è il brano donato alla versione digitale della compilation. A seguire i pisani The Cabin Fevers guidati da Rendy Terziani e freschi di pubblicazione del loro album “Roll on down”. Completano la formazione rock blues il chitarrista Dario De Ruberto , Michele Orsitto alla batteria, Valerio Sereni (Divina, J27) al basso ed Emiliano “Biacco” Marianelli (Capitan Crunch And The Bunch, The Bugz) alla chitarra. “Carry On” in una versione inedita ancora più blues è il brano inserito nella compilation. Ad aprire la serata il cantautore Valerio Sanzotta con alcuni brani estratti dal suo album “Prometeo Liberato” in cui è incluso l’ultimo singolo blues “Moonshiner” inserito nella compilation.



A tutti coloro che prenoteranno un tavolo sarà omaggiata una copia della compilation dall’etichetta VREC Music Label. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Prenotazione tavoli per cena più concerto: 045 803 2849.

