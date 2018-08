"Birra da gustare", musica live, mercatini e ottimo cibo di strada a San Zeno di Montagna

Il lungo weekend di ferragosto a San Zeno di Montagna sarà un ottima meta dove andare per gli amanti della birra.. oltre 30 tipi di birre "Artigianali" (ambrate, bionde, doppio malto e molte altre ancora), scenderanno in Piazza Schena per rinfrescare queste calde giornate... Non solo troverai fiumi di birra, sarà presente anche:

un'Area Street Food con i migliori cibi di strada;

Musica dal vivo;

Oltre 100 giochi di una volta per grandi e piccini;

Mercatino del gusto e delle curiosità.

Mentre domenica 12 e mercoledì 15 sarà presente anche il Mercatino dell'antiquariato.

(fonte Facebook)