Bioaperitivo Fresco&Vivo tutti i mercoledì a Piugustobio

Ape-cena con prodotti biologici e salutari, preparati freschi con ingredienti non raffinati, attenti alla salute e alla tua linea.

Vini biologici senza solfiti aggiunti - 17 birre Bio austriache non filtrate e artigianali - Aperitivi analcolici e non- Estratti - Bibite come una volta...e ancora: buffet con primi piatti, torte salate, finger-food.

Buffet + 1 consumazione = € 10,00.

PIUGUSTOBIO è in centro a Verona, un locale unico, arredato 100% con materiale riciclato, 100% eco-friendly!