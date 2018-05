Bimbo Day Verona 2018 presso il Parco San Giacomo con ingresso gratuito

Per il terzo anno consecutivo torna a Verona Bimbo Day: è tempo di giochi e divertimento per tutti i bambini e per le loro famiglie. Il luogo dove tutti i bambini possono impegnarsi a fare solamente il loro “lavoro”: giocare!



Una grande festa nel cuore verde del Parco San Giacomo, all’insegna del divertimento con giochi gonfiabili per i bambini di tutte le età, animazione, spettacoli, spazi creativi ed educativi, con popcorn e zucchero filato come dolce contorno.



Sabato 19 Maggio, dalle 12 alle 23 e domenica 20 Maggio, dalle 10 alle 21, mentre i bimbi si dedicheranno ai giochi, le famiglie potranno godersi il clima di felicità e divertimento, ingredienti fondamentali che rendono unico questo evento che vuole regalare un momento di gioia e serenità ai bimbi e ai loro genitori. L’accesso al parco, alla manifestazione e alle attività saranno completamente gratuiti. In caso di pioggia l’evento sarà rimandato a sabato 26 e domenica 27 Maggio.



L'iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale Verona Arte e Musica con la collaborazione dell’azienda Must-in, e gode del patrocinio della 5^ Circoscrizione del Comune di Verona e del Consorzio ZAI Interporto Quadrante Europa.



Dopo il grande successo delle prime due edizioni, per l’edizione del 2018 l’intero spazio sarà allestito con delle aree tematiche per ogni proposta:

area gonfiabili per i bambini dai 3 ai 12 anni (suddivisi in giochi gonfiabili 3-5 anni e giochi gonfiabili 6-12 anni);

area ristoro per le famiglie dove poter mangiare e bere, facendo magari anche un pic-nic;

area merenda sana con le succose macedonie Bimbo Fruit;

area nursery e spazio mamme con angolo pannolino, angolo allattamento, consulenti specifiche del portare per la prova dei supporti ergonomici, spazio dedicato ai bimbi 0-18 mesi;

area giochi con giochi educativi, attività ludiche e spazio disegni dove i genitori potranno giocare con i propri figli;

area sport con associazioni sportive del territorio, campo calcio con istruttori e squadra bambini in divisa, psicomotricità e attività per il movimento e lo sviluppo sensoriale dei bambini;

area intrattenimento con mascotte, bimbo dance e storie animate;

aree didattiche dedicate all’istruzione dell’inglese con laboratori Disney English, alla musica con prova strumenti e primo approccio alla musicalità ed alla lettura con laboratori e letture musicate.

Attività Croce Rossa - comitato di Verona con animazione e truccabimbi, percorso di abilità piccoli pompieri (in collaborazione con i vigili del fuoco), educazione stradale (in collaborazione con la polizia locale), educazione alle emergenze, manovre salvavita pediatriche, gazebi informativi, dimostrazioni e test di salute gratuiti.

Il Bimbo Day da quest’anno ha infatti siglato un rapporto con il Comitato di Verona della Croce Rossa Italiana creando uno sposalizio che lo rende co-organizzatore della manifestazione.

All’interno della manifestazione infatti, saranno ospitate le attività della Croce Rossa Italiana con la presenza di associazioni, enti ed istituzioni che collaboreranno tra di loro, arricchendo l’offerta didattico-sociale durante la manifestazione.

L’evento ha come partner Amia, DB Bahn, Verona Citysightseeing, inlingua Verona, Socialdent, A.C.D. Alba Borgo Roma, Bevande Verona, Endofruit e Gea.

Volontari della croce rossa e giovani scout presteranno servizio ai gonfiabili (proposti a 5 € per 10 giri o a 10 € per giri illimitati) e nei momenti di animazione, per garantire la sicurezza durante i giochi. Per maggiori informazioni telefonare al 393 9109553 o visitate la pagina facebook dell'evento Bimbo Day Verona.