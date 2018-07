Big One, the european Pink Floyd show in arrivo a Belfiore

Si terrà venerdì 31 agosto, alle ore 21 a Belfiore (Verona) il concerto dei Big One - Pink Floyd Tribute Band, con lo spettacolo “The European Pink Floyd Show”, in cui saranno proposte le più famose cover dei Pink Floyd.





Membri del Gruppo

La formazione è composta da Leonardo de Muzio (Lead Guitar, Vocals, Synt Programming and Musical Director), Luigi Tabarini (Bass Guitars and Vocals), Stefano Righetti (Piano , Hammond Organ, Synth, Sequencer and Vocals), Stefano Raimondi (Percussions and Drums).

Special Guests: Federico Caldana (Guitars), Debora Farina e Manuela Milanese (Backing Vocals), Marco Scotti (Saxophones)





Biografia

Il gruppo musicale Big One, nella sua attuale formazione nasce a Verona, in Italia nel 2005 .

La band ha raggiunto la notorietà grazie alla realizzazione di una serie di spettacoli tematici sull'universo floydiano riscuotendo ovunque un grandissimo successo. Il loro spettacolo, The European Pink Floyd Show è stato inserito nei cartelloni dei più importanti festival musicali nazionali ed esteri, in particolare in Olanda e Belgio.



I Big One sono stati definiti dalla stampa italiana e dalla critica musicale internazionale più autorevole, "la migliore Tribute Band Europea per l’esecuzione della musica dei Pink Floyd", in particolare per le versioni Live dei più celebri concerti della band inglese.



La Band ha come obiettivo la riproduzione più fedele possibile delle sonorità e degli arrangiamenti dei Pink Floyd, utilizzando una strumentazione vintage. Inoltre il progetto si avvale di una struttura tecnica (audio, luci e video) molto qualificata, per cui lo show risulta perfettamente in armonia con l'immaginario dei Pink Floyd.



I Big One si sono esibiti in importanti festival e prestigiosi teatri nazionali realizzando anche CD e DVD live distribuiti in Italia e all'estero come il doppio CD e DVD “Live at Valle dei Templi” in Agrigento nel 2006, oppure il DVD The Wall Anniversary registrato nel 2009 al Teatro Romano di Verona.



Il repertorio dei loro concerti attinge alle più famose produzioni del gruppo inglese quali The Dark Side of the Moon, Animals, Wish You Were Here, ecc., fino alle produzioni più recenti come The Endless River.



I Big One possono vantare al loro attivo esibizioni nei più prestigiosi teatri italiani, dal Gran Teatro Geox di Padova, Teatro Politeama a Genova, Arena di Cremona, PalaCreberg di Bergamo, ObiHall a Firenze, Teatro Romano di Verona, al Palaghiaccio di Aosta, ecc., tra cui anche il prestigioso Blue Note di Milano, vero tempio della musica internazionale nel quale dal 2007 sono ospiti fissi due volte all’anno.





Organizzazione

L'evento, organizzato dalla Pro Loco Belfiore con il patrocinio del Comune di Belfiore, rientra nella programmazione della Sagra della Madonna della Stra' che si terrà a Belfiore (Verona) dal 31 agosto al 3 settembre 2018.