A Veronafiere è in arrivo l’11^ biennale Legno&Edilizia

Tutti i big tra le industrie produttrici di macchine per il legno saranno presenti con le proprie innovazioni dal 7 al 10 febbraio 2019 in Fiera a Verona all’11^ edizione di Legno&Edilizia - mostra internazionale sull’impiego del legno nell’edilizia.

“Confermandosi come punto di riferimento per il mercato del settore, la biennale veronese quest’anno conterà anche sull’apporto di una nuova esposizione, che si svolge in contemporanea, denominata EcoHouse, focalizzata su materiali e tecnologie per la sostenibilità e il risparmio energetico in edilizia” spiega Ado Rebuli presidente di Piemmeti SpA, la società di Veronafiere che da sempre organizza la manifestazione.

Il cuore dell’evento, come sottolinea il Brand Manager Enrico Cavaliere, resta naturalmente il legno nell’impiego sempre più frequente nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ecco quindi la presenza espositiva dei colossi della produzione industriale di macchine per la lavorazione a controllo numerico di elementi in legno da carpenteria, settore che in Italia ha la sua punta di diamante: Hundegger, SCM Group, Homag Veinmann, CM Macchine, Essetre, Sarmax, Bottene, Mischi, Pribo.

«Il Salone professionale si racconta nei padiglioni 11 e 12 di Veronafiere – riassume Raul Barbieri direttore di Piemmeti – dove le innovazioni tecnologiche di circa 200 espositori si abbineranno ai contenuti espressi da più di 70 tra convegni, seminari, workshop e incontri tecnici curati da Piemmeti in collaborazione con prestigiosi partner: ARCA HABITECH Trentino Sviluppo, NEXTWOOD, Coordinamento FREE, Gruppo Qualità Legno, Scuola CFP Enaip di Tione, e con la prestigiosa consulenza del prof. Franco Laner dell'Università IUAV di Venezia».

Ci saranno quindi i più importanti produttori di legno per costruzioni: Binderholz, Pfeifer, Artuso, Mayr Melnhof, Mosser, Pabst Holzindustrie, Weinberger, IM Holz; Pribo. I produttori di case in legno e edifici ecosostenibili come Ligna Construct, Art Holz, Sistem, Realtà Legno, FBE, Haus Idea, Holz Brenz, Ille, Wolf Haus, Rubner Haus, Sintec Home, Soltech, Riwega, STP, Consorzio Legno Veneto, Evoluthion, GS Case in Legno; i produttori di sistemi di riscaldamento sostenibili Fronius, Schmidt, Nordica Extraflame, Palazzetti, Laminox, Solarfocus, Carinci, Biodom, Herz, Cola, AMG; le aziende di componentisticaAdveco, HTherm, EXRG, Ecoclima, Vortice, Geomax, Peter Cox, EGA, Brugg Pipe, FDA; i produttori di vernici e isolanti D&D ink, Isolacasa. E ancora i distributori e costruttori AVI Legno e Bozza; gli enti di certificazione ARCA-Habitech, Network Casa Clima, Abicert, Istituto Lazzari Zenari, Certimac; i produttori di serramenti, pavimenti e tetti, tra cui Alpilegno, FAS, Finstral, Gasser, Giuliani, Marini, i trasportatori Baumann, Euroassistance, CS Noleggi.