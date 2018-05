Biciclettata per tutti a Castelnuovo del Garda con il "Graspo del Moro Day"

Appuntamento domenica 27 maggio a Castelnuovo del Garda con la biciclettata per tutti “Graspo del Moro Day”. Protagonista il percorso per mountain bike realizzato dal Comune in collaborazione con Legambiente e Asd Almabike.

Lungo 37 chilometri e con un dislivello di 150 metri, di difficoltà medio-facile, il tracciato completo può essere percorso in circa quattro ore.

Il programma prevede il ritrovo alle 8.30 agli impianti sportivi di via Oregolo, con divisione dei partecipanti secondo l’itinerario (Graspo Viola per allenati e Graspo Azzurro per famiglie); alle 9 la partenza per il sentiero, con ristoro in località Campanello, colle San Lorenzo e nella frazione di Oliosi. L’arrivo è previsto alle 13-13.30 ai campi sportivi di Castelnuovo del Garda con ristoro finale. Consigliate le bici mtb e trekking bike, obbligatorio l’uso del caso.

La partecipazione è libera e gratuita.

Il percorso Graspo del Moro si snoda fra sentieri battuti, strade di campagna e vigneti, in un itinerario che coniuga aspetti di carattere culturale, sportivo e ambientale. Lungo il tracciato si incontra la chiesa settecentesca di Sandrà, quindi si prosegue verso le sponde del lago di Garda in località Ronchi. La tappa successiva tocca la chiesa della Madonna degli Angeli di Cavalcaselle ed il centro di Oliosi finché, tornando in direzione Castelnuovo, si ammira la torre merlata, simbolo e protagonista delle alterne vicende storiche. Un modo divertente per conoscere i territori del pregiato vino Moro dal Castel, vanto della comunità locale, e dal quale il percorso prende il nome.