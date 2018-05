Biciclettata domenicale per riscoprire la campagna veronese e i suoi prodotti tipici

Una biciclettata per avvicinare i cittadini alla campagna veronese, grazie alla conoscenza e al contatto diretto con i produttori, alla visita nelle aziende agricole e alla degustazione dei prodotti tipici del territorio. L’iniziativa, denominata "Fuori centro. La città entra in campagna", si terrà domenica 6 maggio nel comprensorio di San Michele e Porto San Pancrazio.

Il tour, lungo una ventina di chilometri con inizio alle 9 dalla Fattoria Didattica "Giarol Grande", toccherà sei tappe prima di tornare alla base di partenza, dove sarà servito un risotto preparato dal Gruppo Alpini di San Michele. In ognuna delle soste sono previste degustazioni e illustrazioni delle attività svolte dalle aziende agricole ospitanti. Previsti inoltre momenti ludici per bambini e banchetti a km zero.

Il percorso prevede la visita alle aziende di Giovanni Armani che produce asparagi, di Federico Bendazzoli, produttore di vino Pinot grigio, Castiglione di Mosconi & Lavagnoli, che produce frutta e trasformati in succhi e marmellate, all’azienda agricola Massimo Zanini, allevamento di bovini. Il tour toccherà anche l’azienda di Marco Antolini, che produce piccoli frutti e Grass Fed le Fiorane di Massimo Soriato allevatore di bovini.

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Franca Castellani 335 6771180, Giorgio Mosconi 348 9048670, o l’ufficio di zona di Coldiretti 045 8626018. Possono essere noleggiate anche le biciclette, da prenotare al numero 045 5118533 dalle 9 alle 12.30.

L’iniziativa, promossa dal Comune e da Coldiretti di Verona, è stata presentata dal consigliere comunale con delega all’Agricoltura Daniele Perbellini e dalla presidente della sezione Coldiretti di Verona Franca Castellani. Presenti in conferenza anche l’assessore alle Attività economiche e produttive Francesca Toffali e alcuni produttori che partecipano all’iniziativa.

«Il territorio veronese – ha detto Perbellini presenta una forte potenzialità ambientale ma soprattutto produttiva. L’iniziativa, che si propone di valorizzare i prodotti di eccellenza delle nostre aree rurali, nel corso dell’anno sarà promossa anche in altre circoscrizioni per ampliare la conoscenza della campagna limitrofa alla città».

Per l’assessore Toffali «Con questa iniziativa si incentivano i cittadini non solo a visitare e vivere la campagna, ma anche a farlo in modo sostenibile, muovendosi in bicicletta. Un’occasione che serve anche a dimostrare la garanzia di qualità dei prodotti che troviamo sui banchi dei mercati a km zero».

«Da tempo Coldiretti è impegnata nel portare in città i prodotti della nostra campagna – ha aggiunto Castellani – e ogni anno aumentano i veronesi che fanno la spesa direttamente dagli agricoltori. Una crescita da ricondurre all’attenzione per il benessere e per la salute, ma anche alla sostenibilità ambientale e alla volontà di difendere e valorizzare l’economia e l’occupazione del proprio territorio».