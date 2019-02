Biciclettata in rosa da Peschiera al Parco Giardino Sigurtà per la festa della donna

Tutti abbiamo quell'amica che, a causa dei troppi impegni, non riusciamo mai a vedere. Perché non approfittare di una giornata speciale come l'8 marzo per fare due chiacchiere e passare del tempo di qualità insieme? In occasione della festa della donna, insieme agli amici di Allmost MTB, abbiamo deciso di realizzare per voi un evento tutto in rosa, approfittando della tanto aspettata riapertura del magnifico Parco Giardino Sigurtà, tra i più belli d'Europa.

Venerdì 8 e sabato 9 marzo vogliamo regalarvi l'emozione di vivere un'esperienza sensoriale unica e indimenticabile, ovviamente, tutta in bici! Partendo da Peschiera del Garda e proseguendo lungo la ciclabile del Mincio, il viale delle rose e il bellissimo prato inglese del parco sono solo alcune delle bellezze naturalistiche che faranno da cornice a questa giornata! Sarà possibile ammirare la più importante fioritura di Tulipani in Italia e immergersi totalmente nello scenario naturale del giardino.

Come funziona?

- È possibile scegliere fra le due diverse date: venerdì 8 e sabato 9 marzo.

- Ritrovo alle 9h30 presso il Dolci Colli bike hotel, sede di Bike Experience.

- La durata del tour sarà di circa 6 ore, con rientro previsto per le 16h00.



La quota di partecipazione è di € 40,00 a persona, scontata per questo evento speciale. Comprende: accompagnatore, noleggio bicicletta (anche bici elettrica per l'occasione) casco, borsa laterale, assicurazione e pranzo al sacco: perfetto per regalarsi un meraviglioso momento di relax fuori dal tempo, seduti all'ombra o al sole della natura del Parco. Data limite per prenotare: 7 marzo 2019, ore 14:00.

Informazioni e prenotazioni:

Qui su Messenger, o via email: fboeti81@gmail.com

O direttamente sul nostro sito: https://bikeexperience.net/it/contatti/.