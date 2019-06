A Verona arriva "Bici Notte Fiab", una pedalata notturna all'insegna della bellezza

Ultimi giorni per aderire alla seconda edizione di "Bici Notte Fiab" Verona, la biciclettata notturna alla scoperta di insospettabili scorci naturalistici in piena città. L’evento si svolgerà venerdì 14 giugno con partenza alle 21.30 da piazza San Zeno e rientro verso la mezzanotte. Un facile percorso pianeggiante di 25 chilometri, adatto a tutti, condito da qualche tratto di sterrato non impegnativo e da alcune varianti a sorpresa, condurrà i partecipanti a San Vito al Mantico per poi far ritorno lungo l’Adige ed il Biffis.

«Riproponiamo, su un percorso diverso, l’iniziativa che lo scorso anno tanto interesse aveva riscosso soprattutto tra giovani e famiglie - spiega il vicepresidente Fiab Verona Giorgio Migliorini - e che alla città aveva offerto lo spettacolo di mezzo chilometro di lucette lungo l’Adige».

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ora 19 di venerdì 14 Giugno all’indirizzo email notturna@fiabverona.it indicando cognome e nome dei partecipanti. È prevista una quota di iscrizione di 5 euro a persona da versare alla partenza, comprensiva di assicurazione RC, infortuni e un piccolo ristoro verso la fine del percorso.

Il programma della serata prevede ritrovo in Piazza San Zeno dalle ore 21.00; partenza alle 21.30 precise; rientro sempre a San Zeno verso la mezzanotte. Sulla via del ritorno, al centro Bottagisio sarà disponibile un piccolo rinfresco. Si ricorda l’obbligo di rispettare il codice delle strada e le istruzioni dell’organizzazione. Le biciclette dovranno essere in regola con le luci e i partecipanti dovranno indossare il giubbino riflettente. I minorenni dovranno essere accompagnati dagli adulti.