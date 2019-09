Bike Experience "Social" Ride da Borghetto

Abbiamo pensato ad una giornata in bicicletta con noi di Bike Experience. Per farvi scoprire il territorio delle meravigliose colline delle "Terre del Custoza" in uno dei periodi più belli dell'anno grazie ai profumi della Vendemmia in corso. Ma sopratutto per passare una giornata pedalando in compagnia, ridere, conoscersi e farsi due chiacchiere.

Perchè a volte succede che si pedala da soli, ma farlo insieme è ancora più divertente. Quindi il 28 settembre prendi la tua bici, oppure te la possiamo noleggiare noi e se hai voglia di una giornata diversa noi ti aspettiamo volentieri.

Il percorso sarà suggestivo, a te chiediamo di portare solo sorrisi e voglia di divertimento. Costo della giornata 40 euro a persona che comprende assicurazione, acqua e un piccolo snack.

Possibilità di noleggiare una ebike a 20 euro prezzo promo per l'evento o una trekking bike a 12 euro in promo per l'evento. Se siete in tanti possiamo anche pensare di fermarci in una cantina del territorio per un buon bicchiere di vino.

Informazioni e contatti

Prenotazione necessaria entro e non oltre giovedì 26 Settembre,scrivendo a:

Bike Experience di F. Boeti

fboeti81@gmail.com

+39 3496632013

www.bikeexperience.net

Ritrovo a Borghetto sul Mincio presso "I Giardini di Borghetto"