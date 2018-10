La Biblioteca Civica di notte, tra teatro e letture dell'orrore un grande evento per Halloween

Teatro itinerante tra le sale della biblioteca, letture dell’orrore, incontri con gli attori che raccontano i geni della storia e le grandi storie d’amore. Durante l’inverno si potrà scoprire e conoscere la Biblioteca Civica anche attraverso il teatro.

La nuova iniziativa prenderà il via nella serata di Halloween, il 31 ottobre, con un evento ad hoc pensato per i bambini. La rassegna è promossa dall’assessorato alla Cultura con l’obiettivo di svelare e promuovere il grande patrimonio di storia, libri, e ambienti conservati in Biblioteca Civica, in modo originale e attraverso un cartellone di eventi aperti a tutti. Il cartellone prevede già tre eventi serali, realizzati in collaborazione con Fondazione Aida, e uno spettacolo teatrale itinerante portato in scena da Ippogrifo Produzione.

Si comincia mercoledì 31 ottobre, nella serata di Halloween, con “Mamma mia che paura” un incontro sulle letture d’orrore dedicato ai bambini dai 3 anni in su, con gli attori Matteo Mirandola e Enrico Ferrari. Il 28 novembre è la volta di “Geniale!”, una conferenza sui grandi geni del passato che hanno lasciato scritti sulle loro attività e idee, con l’attore Matteo Mirandola.

Si prosegue poi il 16 gennaio con “Amore per sempre” una conferenza sul sentimento amoroso, sul dolore per l’amore mai dimenticato e la letteratura che l’ha consegnato ai posteri, con l’attore Matteo Mirandola.

Partecipare a questi eventi ha un costo di 4 euro.

Il 19 e 30 gennaio, infine, tra le stanze dell’antica biblioteca andrà in scena lo spettacolo itinerante “L’incantamento di Orlando”. Biglietto di ingresso 12 euro, 10 ridotto.