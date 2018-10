In Biblioteca Civica a Verona esposte le opere fotografiche vincitrici del Premio Uva

Giovedì 4 ottobre, alle 17, nella sala Farinati della Biblioteca Civica di Verona, si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori del premio internazionale UVA, Università di Verona per l’Arte. Al termine verrà inaugurata in protomoteca la mostra con le opere dei partecipanti, che sarà visitabile fino al 4 dicembre durante gli orari di apertura della biblioteca.

Il premio è stato ideato dal direttore artistico Roberto Pasini, storico, critico d’arte e docente del dipartimento di Culture e civiltà ed è dedicato alla memoria del fotografo veronese Mauro Fiorese e del giovane artista cinese Ren Hang, entrambi da poco scomparsi. I vincitori, sia per il settore Arte (sottosettori senior e beginner), sia per il settore Fotografia (sottosettori senior e beginner), oltre ad essere presenti nella mostra, riceveranno un premio in denaro.

Giunto alla terza edizione, il riconoscimento nato per promuovere la creatività artistica in ambito accademico da quest’anno si è aperto alla dimensione internazionale, dando spazio all’immagine fotografica sia come prodotto di un artista che di un fotografo. Il premio è promosso dall’ateneo e dal dipartimento di Culture e civiltà, con il patrocinio del Comune di Verona e della Camera di Commercio di Verona, la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Verona e di ARTantide Gallery, e sostenuto da Cattolica Assicurazioni, Nival Group, Riello Industries, Anselmi, Sartori di Verona, Herenow e SDG Group.