Torna in Biblioteca Civica a Verona l'imperdibile Mercatino del libro usato

Da sabato 20 fino al 27 gennaio 2018, si terrà nella Protomoteca della Biblioteca Civica il "Mercatino del Libro usato". L’iniziativa si propone di valorizzare la risorsa dei libri dismessi dalle biblioteche, offrendo un’altra occasione di lettura.

Saranno messi in vendita libri sia per bambini sia per adulti, di letteratura italiana e straniera, manuali, guide, saggi, libri in lingua originale, tutto selezionato e venduto ad un prezzo simbolico.

Sarà un’occasione per acquistare libri a costi molto ridotti, permettendo alle biblioteche di realizzare utili da reinvestire. Tutti i proventi del mercatino verranno infatti interamente spesi per acquistare nuovi libri per le biblioteche pubbliche del Comune di Verona.

I libri posti in vendita provengono dal lavoro di costante revisione a cui sono sottoposte le raccolte delle biblioteche al fine di eliminare libri obsoleti o poco richiesti. A questi si aggiungono i libri donati da privati, dopo essere stati selezionati e valutati come non idonei a far parte delle raccolte bibliotecarie.

Orari del mercatino