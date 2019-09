Mercatino del libro alla Biblioteca Capitolare di Verona

La Biblioteca Capitolare, in collaborazione con Fondazione Discanto e con il patrocinio del Comune di Verona, organizza nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 settembre, il Mercatino del libro.

In questa edizione verranno messi in vendita nuovi libri fra cui il cofanetto de “Le vite di Plutarco” edito nel 2003, la riproduzione completa dello splendido trattato miniato di Gidino da Sommacampagna e il libro dedicato alla Storia della Biblioteca Capitolare scritto dalla dott.ssa Adami. Oltre a questi, saranno presenti numerosi testi di argomento storico/artistico provenienti dal magazzino della Capitolare: cataloghi e pubblicazioni relative a mostre realizzate in passato, in vendita a prezzi vantaggiosi fino ad esaurimento scorte. Oltre ai libri, saranno in vendita numerose cartoline con riproduzioni di lettere miniate e illustrazioni tratte dai testi della Capitolare e riproduzioni della celeberrima Iconografia Rateriana.

In vendita edizioni dagli anni ‘60 ad oggi riguardanti: excursus sulla storia della Capitolare, approfondimenti su alcuni manoscritti, personaggi illustri, riforme, edifici canonicali, cataloghi di mostre e tanto altro. Parallelamente, nel salone principale della Biblioteca Capitolare si potrà visitare l'esposizione temporanea dedicata ai “Tesori nascosti” di questa millenaria istituzione.

Chiostro dei Canonici, Piazza Duomo 19.

Aperto dalle ore 10.30 alle 17, ingresso libero e senza prenotazione.