Presso la Capitolare l'evento: "Tesori svelati, tutela e valorizzazione di antichi codici miniati"

Venerdì 30 novembre alle ore 18.00 si terrà un esclusivo evento culturale, organizzato dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani in collaborazione con la Fondazione Discanto e la Biblioteca Capitolare di Verona, dedicato agli antichi codici miniati.

Lo storico dell'arte Valerio Vernesi ci guiderà in uno straordinario percorso ravvicinato attraverso la tutela e la valorizzazione del libro antico tra futuro e tradizione presso la sede della prestigiosa Biblioteca Capitolare. La Treccani, da anni impegnata nella salvaguardia e nel recupero di antichi manoscritti, illustrerà quali siano le caratteristiche di questo delicato mondo editoriale per mezzo di una ricognizione metodologica delle complesse tecniche di restauro che vedono sempre più uniti differenti ambiti disciplinari.



Per partecipare all'evento è necessario accreditarsi compilando il modulo di registrazione reperibile sul sito istituzionale della Biblioteca Capitolare o chiamando i numeri 049.9666400/049.8077133 o 347.7120622 entro Mercoledì 28 Novembre 2018.

Informazioni

Biblioteca Capitolare di Verona (ingresso Piazza Duomo 19)

Venerdì 30 novembre 2018

Orario presentazione: 18:00

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria entro Mercoledì 28 Novembre.

tel. 049.9666400/049.8077133 o 347.7120622 - info@capitolareverona.it

www.bibliotecacapitolare.it