Beyond Flesh, mostra fotografica nella galleria Quasi Fotografo di Verona

Indagare la natura dell’essere umano descritta nell'opera «Il Mercante di Venezia» con il potere della fotografia. È questo l’obiettivo della mostra fotografica dal titolo Beyond Flesh, liberamente tratta dalla pièce teatrale di William Shakespeare, che verrà inaugurata venerdì 25 ottobre dalle 19 alle 21 nella galleria Quasi Fotografo, in via Carducci 29 a Verona.

La mostra fa parte del progetto poliedrico Beyond, - racconta Mirko Fin, fotografo e autore della mostra - nato nel 2016 dalla mente creativa di Lucia Salgarollo, per raccontare attraverso diverse forme artistiche la realtà e il mondo che ci circonda, indagando i sostrati di significato nascosti in profondità. Lo spunto per questo percorso fotografico nasce dalla personale curiosità nell'osservare persone, ambienti, situazioni e dal naturale istinto a non accontentarsi di ciò che è subito riconoscibile. Ricercare e portare alla luce un significato per reinventarne la forma. In breve, andare oltre.

E quale miglior fonte della letteratura, la più stimolante creazione della mente umana, per portare alla luce l’essere più profondo e oscuro dell’uomo? La mostra Beyond Flesh prende spunto da «Il Mercante di Venezia» per generare l'arte attraverso l'arte: dalla letteratura alla fotografia senza vincoli, senza limiti. Puro e istintivo flusso creativo per esplorare le più viscerali emozioni dell’essere umano nel XVI secolo e mettere in luce con il potere visivo della fotografia quanto siano attuali ancora oggi.

L'ingresso è libero.