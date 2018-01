Beppe Grillo arriva a Villafranca con il suo nuovo spettacolo "Insomnia"

C’eravamo lasciati con due comici, due sold out e più di 2000 persone dai volti divertiti, rilassati, spensierati. Dopo i successi dell’anno scorso di Pintus e Pucci, il 18 marzo al Palazzetto dello Sport di Villafranca arriva un terzo specialista della risata: Beppe Grillo e il suo nuovo spettacolo “Insomnia”.

Grillo racconta al suo pubblico quell'insonnia che ormai lo tormenta da 40 anni, che lo porta a farsi domande scomode, a interrogarsi sull'ovvio e a trovare risposte azzardate, a diventare il personaggio che tutti conosciamo: un’insonnia raccontata in un work in progress creativo.

Un viaggio nella vita del comico che dal mondo dell’informazione auspica un ritorno a un sistema più percettivo, primordiale, istintivo. Beppe si racconta in uno spettacolo intimo e autentico, prendendo in contropiede ancora una volta tutti quelli che lo vogliono dipingere diverso da quello che è.

Non mancheranno i riferimenti agli eventi dell'attualità più recente filtrati dalla sua pungente ironia, per una serata che saprà far divertire e al contempo far riflettere su quello che ci circonda e inevitabilmente su quello che siamo come parte indissolubile del mondo attorno a noi.

I biglietti per “Insomnia” sono in vendita da venerdì 2 febbraio sui circuiti Ticketone, Geticket e presso i tradizionali punti vendita autorizzati.