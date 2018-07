"Benvenuto all'inferno", commedia brillante al castello di Salizzole

"Benvenuto all'inferno", commedia brillante scritta e diretta da Fabrizio Piccinato e portata in scena da ArteFatto Teatro, al Castello di Salizzole, venerdì 13 luglio, alle ore 21.15.



Finchè c’è vita c’è speranza… e poi? Se la posta in gioco è l’eternità, meglio tentare il tutto per tutto. E di questo, ne è ben consapevole Adelmo, un cocciuto signore che di diventare ospite fisso all’Inferno, non ci pensa proprio. Una storia appassionante, coinvolgente e diabolicamente divertente dalle prime battute fino... all’ultimo respiro.



Biglietto unico: € 5