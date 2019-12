"La Bella e la Bestia" di Stivalaccio Teatro in scena alla Fucina Culturale Machiavelli

«È una storia sai, vera più che mai», così cantava Mrs. Bric nel famosissimo cartone targato Disney che ha affascinato intere generazioni. Ed è proprio uno spettacolo tratto da una storia vera quello che andrà in scena domenica 22 dicembre alle ore 16.30 presso Fucina Culturale Machiavelli, perché le avventure de “La Bella e la Bestia” pare siano legate a fatti realmente accaduti nel 1500 vicino al Lago di Bolsena.

Gli attori di Stivalaccio Teatro ripercorreranno le vicende di Bella e di Lui, della Bestia, portando in scena uno spettacolo magico e appassionante sul sentimento più forte di tutti i sentimenti: l’Amore.

La stagione 19.20 de La Fucina dei Piccoli, intitolata #FamediSpettacolo, propone l’ultima data prima della pausa natalizia: domenica 22 dicembre alle 16.30 saranno le fiabe ad essere protagoniste nel teatro di via Madonna del Terraglio 10. Le fiabe come luoghi quotidiani dove accade il meraviglioso, fiabe come scoperta dell’extra ordinario, ma soprattutto fiabe come luogo dove le grandi passioni dell’uomo prendono vita.

Stivalaccio Teatro è un centro culturale con sede a Vicenza che si occupa di produzioni teatrali, dell’organizzazione di rassegne, festival e della diffusione del teatro tramite laboratori e workshop per adulti, ragazzi e bambini. Gli spettacoli realizzati da Stivalaccio Teatro abbracciano la prosa, la commedia dell’arte, le letture e il teatro per bambini.

La nuova stagione de La Fucina dei Piccoli, #FAMEdiSpettacolo, di Fucina Culturale Machiavelli è resa possibile grazie al contributo di Fondazione Cariverona, Fondazione Zanotto, Fondazione Cattolica. Ne sono sponsor Banca Mediolanum, Naturasì, AGSM, Parco Natura Viva.

Informazioni e contatti

Prezzi:

Intero: 6.50 euro

Ridotto under 10: 6 euro

Gratis i bambini fino a 3 anni compiuti.

Persona con disabilità omaggio + accompagnatore: ridotto.

Biglietti disponibili sul sito www.fucinaculturalemachiavelli.com, presso Box Office in via Pallone 16 o alla biglietteria del teatro in via Madonna del Terraglio 10 a partire da un’ora prima dello spettacolo.

Info su www.fucinaculturalemachiavelli.com o scrivendo a biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com