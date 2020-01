Un'originale "Bella addormentata" in scena al Teatro Santa Teresa di Verona

Domenica 2 febbraio, alle ore 16, andrà in scena presso il Teatro Santa Teresa di Verona lo spettacolo per bambini "La bella addormentata nel bosco ovvero Rosaspina e la rana", una produzione della compagnia Il Nodo Teatro con regia di Raffaello Malesci.

Chi lo ha detto che la bella addormentata nel bosco sia una bambina così buona e ingenua? In questa originale e moderna versione della favola dei celeberrimi fratelli Grimm la realtà dà una scossa al mondo a volte un po’ stucchevole delle favole. Rosaspina non è allora la principessa perfetta di un paese lontano ma una vera ragazza di oggi, mentre il principe azzurro non è poi l’uomo dei sogni che abbiamo sempre immaginato.

Con uno spettacolo allegro e divertente, colorato e fantasioso si ritrova allora un grande classico arricchito di temi contemporanei quali l’importanza dei sentimenti al di là delle cose materiali e l’ecologia. Perché in fondo il nostro è un mondo da favola… ma che favola potrebbe mai esserci se nessuno fosse più capace di un amore sincero, al di là delle apparenze, e se non ci fosse più la magica atmosfera del bosco dove poterla ambientare?

Informazioni e contatti

Ingresso libero.

Web: http://www.ilnodo.com