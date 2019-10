Al Cinema Alcione di Verona la seconda edizione del Believe Film Festival

Il red carpet è pronto a srotolarsi di nuovo di fronte alle porte del cinema teatro Alcione di Verona, in via Verdi 20, il prossimo 2 novembre per la seconda edizione del Believe Film Festival. Il concorso di short movies organizzato dall’Associazione Believe APS, che ha l’obiettivo di sviluppare e far emergere il talento dei giovani tra i 13 e i 19 anni avvicinandoli così al mondo del lavoro, torna infatti dopo il grande successo del 2018 portando una ventata di novità e opportunità per i partecipanti e i vincitori.

Ad anticipare la serata di gala, a partire dalle 9.30 e fino alle 14, è in programma la prima edizione della “Believe Film Festival Academy”, con cinque workshop aperti a tutti coloro che vorranno approfondire e scoprire i segreti del cinema. Dalle tecniche di regia, fino alla strategia di comunicazione, dal trucco per gli effetti speciali alla composizione di colonne sonore memorabili: tutto questo sarà al centro dei laboratori che saranno presieduti da veri e propri professionisti del settore, tra cui Marco Werba, musicista e compositore per “Ahora! Film” e Cristian Calabrese, direttore e fondatore della Master Film Academy.

Alle 19, i riflettori saranno poi puntati sul red carpet del cinema Alcione, dove inizieranno a sfilare i finalisti e gli ospiti del Festival, tra cui la cantante Chiara Luppi. Ad aprire le danze sarà la giuria, composta da: Gaetano Morbioli (regista direttore e fondatore di Run Multimedia), Davide Mogna (regista emergente), Mariachiara Manci (regista), Marco Pollini (regista e produttore), Simone Cantini (Direttore Accademico di Florence Movie Academy) e Mohamed Zouaoui (attore di fama internazionale). A seguire, toccherà ai dieci gruppi finalisti calcare il lungo tappeto rosso e vivere così un intenso momento di gloria prima delle proiezioni, che saranno divise in due parti scandite, prima da un buffet salato e poi da uno dolce.

I quattro fortunati vincitori saranno scelti dalla giuria e riceveranno un premio in denaro di 500 euro, messi a disposizione dal Comune di Verona, che per anche quest’anno anno ha deciso di credere nel progetto e patrocinare l’evento insieme alla Regione del Veneto, cinematografo.it e ACEC.

Ma non è finita qui, perché anche il pubblico sarà chiamato a partecipare attivamente alla serata, votando il corto preferito tramite l’apposita App BePLAY, da cui sarà anche possibile seguire in streaming l’intero evento. Il film più votato riceverà il “premio del pubblico”.

Ai cinque vincitori saranno inoltre consegnate delle speciali statuette, gli Oscar del “Believe Film Festival”, realizzate dalla Fonderia Artistica Bmn Arte di Verona e scolpite dall'artista Alessandro Mutto, già salito agli onori della cronaca per aver recentemente scolpito le 14 formelle della Via Crucis che sono state benedette da Papa Francesco e successivamente trasportate a Gerusalemme.

Un’altra novità dell’edizione 2019 è rappresentata dalle importanti partnership che l’Associazione Believe ha stretto nel corso di questi mesi. Di particolare rilievo è la collaborazione con Movieland Park, che venerdì 1 novembre offrirà ai partecipanti dell’Academy un tour privato del parco divertimenti alla scoperta dei segreti del mondo cinematografico e dei backstage più famosi.

A rendere orgoglioso tutto il giovane Team Believe è anche la collaborazione con UCI Cinemas, il più importante circuito cinematografico europeo, che ha deciso di offrire al primo classificato del Festival un “premio visibilità”: il cortometraggio vincitore sarà infatti proiettato nelle maggiori sale UCI d’Italia dal 2 al 4 dicembre in testa al film Children of the Sea.

A chiudere il cerchio delle partnership è la “Florence Movie Academy”, che offrirà al gruppo vincitore una borsa di studio di tremila euro per l’iscrizione a uno dei corsi di studi offerti dalla prestigiosa scuola di cinema fiorentina.

Il Believe Film Festival è un festival di short movies ideato dai giovani del Team Believe per i giovani, cui partecipano ragazzi tra i 13 e i 19 anni. La mission dell’associazione è coltivare i talenti dei ragazzi e aiutarli così ad avvicinarsi al mondo del lavoro. A sostenere il progetto: Digital Network, Movieland Park, Marazzi Noleggio, Sgaravato Comunicazione, Carrozzeria Aldrigo, Amia e Ciaobici.it.

Informazioni e contatti

Biglietti in vendita fino a esaurimento posti presso la segreteria dell’evento in via Verdi 22 oppure sul sito www.believefilmfestival.it. Per qualsiasi ulteriore informazione, contattare il numero 351.5651511.