Al Teatro Orlandi Le Falìe tornano in scena con "Belgìca d'amore"

Venerdì 5 gennaio 2018, alle ore 20.30 presso il Teatro Orlandi di Velo Veronese, Le Falìe tornano in scena con "Belgìca d'amore", una vicenda di speranza e di dolore, tra la Lessinia e Charleroi, nei giorni della tragedia di Marcinelle, l’8 agosto 1956. Allora, come oggi, partivano migranti in cerca di futuro. Uno struggente affresco di vita, il dodicesimo capitolo del “paese in scena”.

Biglietti

Intero € 11, ridotto € 9 (fino ai 10 anni).

Prenotazioni: lefalie@lefalie.it, tel. 389 0235858