Beereat® Festival 2019, torna all'ex Arsenale di Verona il Festival delle birre artigianali dal 10 al 12 maggio 2019.

CRAFT BEER - Il primo festival che unisce la birra artigianale e lo Street Food: 22 birrifici suddivisi in due padiglioni coperti con più di 100 etichette italiane ed estere, food truck da tutta Italia, incontri e musica.

ARSENALE AUSTRIACO - piazza Arsenale 37126 Verona (VR)

Come arrivare - http://bit.ly/1bc9BxL

Orari:

Venerdì 10 maggio dalle 18 alle 24.00

Sabato 11 maggio dalle 11 alle 24.00

Domenica 12 maggio dalle 11 alle 22.00

Ingresso gratuito alla manifestazione.

La degustazione di birra prevede l'acquisto di un carnet al prezzo di € 12,00 comprensivo di 3 assaggi (25 cl.) e il bicchiere serigrafato ufficiale della manifestazione. Torna a Verona all’Arsenale il BeerEat, Craft Beer & Street Food Festival, il primo vero ed originale format che unisce il mondo della birra artigianale e quello dello street food su ruota, per una tre giorni indimenticabile… tra degustazioni e mastri birrai, workshop tematici e grandi concerti.



Come da tradizione BeerEat vuole valorizzare il territorio che ospita la manifestazione, per questo motivo in questa edizione veronese tanti saranno i birrifici provenienti dalla provincia di Verona. Sabato e domenica esclusivi workshop dedicati al mondo della birra artigianale. Per accompagnare in maniera eccelsa la birra artigianale e lo street food vi aspetta un programma di concerti d’eccezione. BeerEat® è un marchio registrato.

Informazioni:

Web: www.beereat.com

Craft Beer - mail: beereat@studioventisette.net

Food Truck -mail: morini@studioventisette.net

(fonte Facebook BeerEat®)