A Villafranca tutto pronto per la terza edizione del "Beer Festival"

Dopo il successo della seconda edizione, Brew Gruff - Birrificio Artigianale ripropone la 3^ edizione del "Beer festival". Un evento dedicato alla birra artigianale nel territorio del Villafranchese, a pochi chilometri da Verona, incentrato sul bere e mangiare bene.



L'evento gratuito partirà venerdì 21 giugno e si concluderà sabato 22 giugno.



Orari: dalle 17:00 alle 2:00 per tutti i giorni del festival.

Le serate saranno accompagnate da live musica e street food. Alla spina troverete le nostre birre, in più, altre birre ospiti per un totale di oltre 10 birre alla spina. Vi aspettiamo numerosi per una festa fuori dal comune.

Il programma delle serate

Venerdì 21 giugno

Dalle 21:30

Seattle Calling



Sabato 22 giugno

Dalle 21:30

Wild Child - The Doors Italian Tribute

