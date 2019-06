"Da Beato Angelico a Klee l’immagine dell’invisibile" con Melania Mazzucco

Sabato 15 giugno al Giardino Giusti, alle ore 21.30, in occasione del Festival della Bellezza sarà ospite Melania Mazzucco per l'incontro "Da Beato Angelico a Klee l’immagine dell’invisibile".

Una grande scrittrice racconta la visione dell’essenza occulta e del mistero delle cose. La pittura come sintesi di musica e poesia, indeterminata e ossessiva come in sogno.