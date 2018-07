Il duo Bearzatti-Casagrande live sul Roof Garden dell’Hotel Corte Ongaro

Venerdì 06 luglio il Roof Garden dell'Hotel Corte Ongaro ospiterà due fuoriclasse, riferimento nell'ambiente jazz parigino: Francesco Bearzatti, sax e clarinetto, Federico Casagrande, chitarra.

Il loro tour per presentare l’album Lost Song farà tappa all’Hotel Corte Ongaro, per un indimenticabile concerto sotto le stelle. Gli strumenti dialogano e si cercano con classe ed equilibrio, esaltandone il timbro e la tecnica e creando un insieme intimo ed evocativo. L’impianto melodico è marcato ed emerge in ambienti molto diversi tra loro, ma allo stesso tempo accomunati da un comune senso di intimità meditativa. Le note di Casagrande accompagnano Bearzatti con un tocco limpido, elegante, che a tratti scivola via dai classici canoni jazz per avvicinarsi alla compostezza della musica colta, con forte influenza della morbida tradizione brasiliana.

Aperitivo con buffet dalle ore 18:00

Inizio concerto alle ore 21:00

Concerto e prima consumazione: euro 10,00

