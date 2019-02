Serata da non perdere al Colorificio Kroen con il live dei Be Forest

Venerdì 15 febbraio sul palco del Colorificio ci saranno i Be Forest, freschi di uscita su WWNBB con "Knocturne", il loro ultimo LP magicamente sospeso tra dream pop e post punk. In apertura Submeet, trio shoegaze da Mantova. Afterparty a cura di GRUMŌ per un dj set a base di electro e nu disco.

