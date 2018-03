"Fuori tutto" al Bazar solidale della Fondazione Fevoss di Santa Toscana

Ritorna l’edizione “Fuori tutto” al Bazar solidale, il progetto di riuso e di solidarietà della Fondazione Fevoss Santa Toscana realizzato con la collaborazione delle associazioni Fevoss. Sabato 17 marzo piazza Santa Toscana ospita una giornata interamente dedicata al recupero di oggetti di seconda mano con una raccolta fondi a sostegno delle iniziative della Fondazione Fevoss.

L’iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune di Verona e con il sostegno di Amia, conclude con una grande festa a cielo aperto la positiva esperienza del bazar che, durante il periodo natalizio, ha trovato sede temporanea nei locali di via Santa Toscana che sono stati concessi con generosità dalla Fondazione Cariverona.

Dalle 10 alle 17 la piazza nel cuore di Veronetta, a pochi passi dalla sede centrale della Fevoss, si trasformerà in una fornita bancarella dell’usato con l’esposizione di abbigliamento sia invernale che estivo per uomo, donna e bambino. Sarà possibile trovare accessori come scarpe, borse, cinture, foulard; inoltre piccoli elettrodomestici e oggettistica per la casa; inoltre libri, dischi e quadri donati da generosi cittadini. Durante la giornata si potranno portare in piazza cose inutilizzate, che in questo modo potranno essere recuperate e messe a disposizione di chi ne ha necessità.

Il programma della giornata prevede canzoni con il coro alpini del Cai, sculture di palloncini, costruzione di aquiloni, tatuaggi all’hennè offerti dalle associazioni Fevoss.

Per informazioni e adesioni come volontari telefonare alla segreteria della Fondazione (320.2409712), o inviare una email a segreteria@fondazionefevoss.or g.