Spettacolo Itinerante sul Lago di Garda "In battello con Dante"

Il 27 settembre 2019, SER.I.T. in collaborazione con l’Azienda Gardesana Servizi e con il patrocinio dell’Ente di Bacino Verona Nord organizza in occasione della Giornata Mondiale dell’ambiente, una giornata in nave lungo le sponde del Lago di Garda.

Vivi un'esperienza unica alla scoperta del lago di Garda, tra territorio e cultura: un suggestivo percorso a tappe, fra i meravigliosi paesaggi gardesani e le emozionanti terzine dell'Inferno dantesco.

1 Tappa: MALCESINE - ore 12 - Canto III-XX

2 Tappa: BRENZONE - ore 13 - Canto XXX

3 Tappa: TORRI DEL BENACO - ore 14.15 - Canto XIX

4 Tappa: GARDA - ore 15.15 - Canto XXV

5 Tappa: BARDOLINO - ore 16 - Canto XXXI

6 Tappa: LAZISE - ore 16.45 - Canto XXXIII

7 Tappa: PESCHIERA - ore 18 - Gran Finale

A partire dalle 12 da Malcesine sarà possibile toccare tutte le più belle città gardesane direttamente dal battello. A disposizione dei partecipanti, navetta gratuita per il rientro nei singoli comuni coinvolti (solo su prenotazione chiamando il numero sottostante).

Informazioni e prenotazioni

Tel. 328 5742 573

Mail: l.davi@serit.info

Evento Facebook