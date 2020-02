Ai Bastioni degli Orti di Spagna il "Campionato d'inverno del Vespa Club"

Sabato 22 febbraio si svolge il "Campionato d'inverno 3^ prova del Vespa Club" presso i Bastioni degli Orti di Spagna, Verona. La manifestazione nata per promuovere la specialità regolaristica, prevede prove di abilità rilevate al centesimo di secondo ed è riservato a tutti i modelli di Piaggio Vespa.

La partecipazione è aperta a massimo 75 piloti, maggiorenni tesserati ad un Vespa Club regolarmente affiliato al Vespa Club d'Italia e munito di tessera Vespa Club d'Italia e Motoasi categoria B (che si può chiedere al Club organizzatore almeno 10 giorni prima dell'evento), nel caso di pilota minorenne con età minima di 14 anni è obbligatoria la delibera di ambedue i genitori.

Le iscrizioni sono aperte fino al 12 febbraio o anticipatamente in caso di raggiungimento di massimo 75 iscritti. L'iscrizione può avvenire direttamente in sede compilando l'apposito modulo e versando la relativa quota, oppure mediante l'invio del modulo di iscrizione e copia della ricevuta di versamento all'indirizzo mail: info@vespaclubverona.it

Il percorso: il luogo di aggregazione, registrazione e parcheggio, nonchè del pranzo finale e le premiazioni è nella sede del Vespa Club Verona presso il Gruppo Sportivo Veterani Veronesi sito in Via Albere 43 (Zona Stadio). Le prove si svolgono presso i Bastioni di Orti di Spagna (Via Tommaso da Vico e Viale Colombo) su terreno sterrato e chiuso al traffico.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni consulta il sito ufficiale.

Web: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=68555&tt=verona_agid