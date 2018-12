Il baritono e fisarmonicista Omar Kamata per il concerto di Natale a Palazzo Camozzini

Da Brahms a Gleen Miller. L’ultimo concerto dell’anno a Palazzo Camozzini sarà un viaggio nella musica dal 1500 ai giorni nostri. Protagonista della serata, in programma il 22 dicembre alle 18.00, Omar Kamata baritono e fisarmonicista.

Trevisano di origini argentine, Kamata ha “imbragato” la sua prima fisarmonica all’età di 5 anni. Con lo spettacolo ONE MAN SOUND propone un viaggio nel tempo e nello spazio passando attraverso la musica classica, la lirica, il jazz e il tango.

Reduce da una tournè che lo ha visto protagonista in Giappone, il baritono ha scelto Palazzo Camozzini per concludere un anno che artisticamente importante che lo ha visto calcare i palcoscenici di Europa e Asia. “Palazzo Camozzini - afferma Kamata - è una piccola realtà ma con una grande passione.

La compagnia “bel canto italiano” che qui è nata e di cui faccio parte, ha avvicinato un pubblico sempre più vasto alla musica lirica proponendola come si faceva una volta, in un salotto, senza la barriera del palcoscenico”. Una festa fra amici, quindi, quella che si svolgerà domenica a Palazzo Camozzini. Come di consueto il concerto si concluderà con un brindisi dandosi appuntamento alla ricca stagione del prossimo anno.