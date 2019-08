A Bardolino "1,2, Tlè": Borgo Garibaldi come Montmartre, tre giorni di arte all'aria aperta

Tre giorni dedicati all’arte in uno degli scorci più caratteristici di Bardolino. Questo è "1,2, Tlè", la manifestazione organizzata dalla Fondazione Bardolino Top in collaborazione con il Comune, che porta dal 30 agosto al 1° settembre in Borgo Garibaldi dalle 10 alle 23, trenta artisti provenienti da tutta Italia ad esporre le proprie opere, trasformando la piccola e scenografica piazzetta e le sue vie di accesso in una galleria d’arte a cielo aperto.

Ma "1,2,Tlè" non è solo pittura. Borgo Garibaldi ospiterà artisti di qualsiasi arte figurativa, dalla scultura alla fotografia, dalle opere d’ingegno ai ceramisti: «Questa mostra a cielo aperto è ormai un appuntamento fisso per Bardolino e negli ultimi anni si è lavorato molto per dargli quella qualità che merita, chiedendo agli espositori di lavorare sul posto e valutando, con una qualificata giuria, l'originalità delle opere esposte – ha commentato Carlotta Bonuzzi, consigliere comunale con delega alle manifestazioni – questa selezione è stata apprezzata dagli stessi partecipanti e la dimostrazione l'abbiamo in apertura di iscrizioni dove, in pochi giorni, si raggiungono numeri importanti».

L’appuntamento, quindi, è da venerdì 30 agosto a domenica 1° settembre lungo le viuzze di Borgo Garibaldi, per una passeggiata in una piccola Montmartre sulle rive del Lago di Garda.

Informazioni e contatti

Web: www.bardolinotop.it

- www.facebook.com/ fondazionebardolinotop