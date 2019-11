"Barbera e Champagne" a San Zeno: spettacolo musicale in ricordo di Gaber

"Barbera e Champagne". È questo il titolo della celebre canzone dell’artista Giorgio Gaber e dello spettacolo gratuito in programma venerdì 22 novembre, alle 20.45, alla Cooperativa Al Calmiere, accesso da Vicolo Broglio 2 all’angolo con piazza San Zeno 10. A sedici anni dalla scomparsa dell’inventore del teatro canzone, la compagnia “I Gotturni” propone un recital per ricordarne l’inimitabile grandezza.

Sarà Anna Paganini Bresaola ad interpretare i brani del cantautore milanese. Accompagnata dalla chitarra di Francesco Bussi, si esibirà in una ricca carrellata delle sue canzoni più popolari ma, anche, in alcuni brani meno conosciuti al pubblico, come “La libertà”, “Le elezioni”, “Il dilemma” e “Far finta di essere sani”.

L’evento è organizzato dalla 1ª Circoscrizione in collaborazione con la compagnia teatrale “I Gotturni”.

Informazioni e contatti

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 3482450564 o inviare un’e-mail all’indirizzo info@gotturni.it.

Web: https://circ1.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67022