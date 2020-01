Le illustrazioni di Mauro Biani nella mostra in Feltrinelli "La banalità del ma"

In mostra fino a venerdì 31 gennaio 2020 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona "La banalità del ma", illustrazioni di Mauro Biani.

Come ha fatto un popolo di migranti, di persone costrette a fuggire a milioni dalla fame, dalla povertà, dalla guerra, o semplicemente di persone alla ricerca di migliori opportunità, a diventare così cinico e insensibile, quando non apertamente ostile e rancoroso, nei confronti di chi sta subendo oggi un destino persino peggiore di quello dei nostri antenati? Questa è la domanda cruciale del volume La banalità del ma (People) di Mauro Biani, da cui sono tratte le tavole in mostra.