"Ballrooom", laboratorio di spettacolo per giovani interpreti

Ballroom intende riprodurre l’ambiente della Sala da Ballo in spazi altri. Un rettangolo di sedie è la cornice in cui la performance prende vita, con un evidente riferimento al mondo delle balere e al celebre film “Le Bal” di Ettore Scola.

La performance prevede il coinvolgimento di alcuni spettatori invitati a prendervi parte: seduti insieme ai performer, formano coppie in cui “ l’altro ” cambia di continuo senza distinzione di sesso. L'atmosfera dei balli di sala si arricchisce di elementi pop e contemporanei, e di richiami al mondo dello speed dating.

BALLROOM

Laboratorio Spettacolo per giovani interpreti

A cura di Chiara Frigo

Drammaturgia Riccardo de Torrebruna

Produzione Act your Age, Zebra Cultural Zoo

Con il supporto di CSC Bassano del Grappa, Nederlandse Dansdagen/Maastricht (NL), Dance House Lemesos (Cyprus)

Ideato in collaborazione con LIFT progetto di formazione professionale promosso da CSC Bassano del Grappa