Ballo ottocentesco a Peschiera con la Compagnia Italiana di Teatro e Danza

Sabato 6 ottobre 2018, a partire dalle 15.30, la Compagnia Italiana di Teatro e Danza si esibirà in un "Ballo ottocentesco" in Piazzale San Marco, Peschiera del Garda. Valzer, quadriglie, contraddanze, polke, polonaise, mazurke e tanti altri balli del repertorio ottocentesco saranno al centro della giornata, che vedrà coinvolti ballerini, artisti e pubblico di ogni età, dimostrando come “l'arte, sotto qualsiasi forma, sia una manifestazione di un qualcosa che trasforma una persona in artista”.

La giornata prenderà via alle 15.30 con Balli in Piazzale San Marzo, e continuerà alle 17.30 in Piazza Ferdinando di Savoia, dove si terrà un rinfresco conclusivo. Domenica 7 ottobre il divertimento continua nel Parco Sigurtà, Valeggio sul Mincio, con sfilata di carrozze, pic-nic e danze dell’800. Guidata dalla danzatrice professionista Livia Ghizzoni, la Compagnia Italiana di Teatro e Danza nasce dall'idea di due giovani, un attore e una ballerina, con l’obiettivo di divulgare e proporre la danza e il teatro nelle forme più sfaccettate, dalla danza classica accademica alla danza storica ottocentesca, dal teatro d'autore al teatro per ragazzi, proponendo anche corsi per tutte le età, stage e corsi di teatro e danza su tutto il territorio nazionale.

Vantando la presenza di allievi e artisti professionisti di danza storica provenienti da tutt'Italia, la Compagnia partecipa a numerosi festival nazionali e internazionali e organizza fastosi eventi in palazzi storici in Italia – tra cui Genova, Bologna, Roma, Milano, Torino, Parma - e all’estero, come Nizza e S.Pietroburgo. Inoltre, inaugura annualmente il Festival Verdiano di Busseto e il Festival all’Arena di Verona con un Gran Ballo.

Gli artisti della Compagnia indossano eleganti abiti d’epoca originali e restaurati (1810 e 1860) e mettono in scena coreografie originali dell’Ottocento francesi, scozzesi, inglesi e russe provenienti dai manuali di danza ottocentesca custoditi in alcune biblioteche italiane e francesi.