A San Giovanni Lupatoto prende il via il corso di "Ballo Folk"

Al via "Ballo Folk" un corso per danzare la tradizione. Un corso pratico con tre obiettivi importanti:

Avvicinarsi alla cultura tradizionale italiana e europea attraverso il ritmo e le danze

Volgere un’attività piacevole e socializzante

Favorire la coordinazione motoria e una miglior condizione fisica.

Questo è quanto offre il corso BALLO FOLK – corso di introduzione ai ritmi e alle danze della tradizione popolare che si terrà presso Casa Novarini, in via M. Ortigara 7 a San Giovanni Lupatoto il venerdì sera, dalle 20,30 alle 22 per cinque incontri: il 14 e 21 dicembre 2018, l’11, il 18 e il 25 gennaio 2019.

Tutti vi possono partecipare, infatti non è richiesta alcuna competenza pregressa.

Il corso è organizzato dal Centro Provinciale Istruzione Adulti di Verona con il patrocinio del Comune di San Giovanni Lupatoto, la collaborazione di Casa Novarini e del Gruppo Ricerca Danza Popolare di Verona e sarà tenuto da Giampaolo Merlin, insegnante del CPIA e del GRDP.

Per l'iscrizione è richiesta una quota, comprensiva di assicurazione, di 25€.

E' previsto un numero massimo di partecipanti pertanto è consigliata l'iscrizione o la preiscrizione non impegnativa al più presto e entro il 12 dicembre a questo link, oppure scrivendo a cpiasangiovanni@gmail.com, o ancora con un sms o whatsapp al 3384056450 con cui è anche possibile ricevere altre informazioni.

Il completamento dell’iscrizione potrà essere fatto il 14 dicembre, prima serata del corso.