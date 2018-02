Baldo vertical running: la "Telegrafada", una gara di corsa in montagna

Gara di corsa in montagna a squadre composte da tre atleti, con partenza in linea dal Rifugio Novezzina e arrivo al Rifugio Telegrafo, Gaetano Barana, Monte Baldo dai tre principali accessi (tutti con circa 950m D+ e 5km di sviluppo) del versante di Novezza di Ferrara di Monte Baldo:



1) Sentiero 657, Vallone Osanna

2) Sentiero 652, Marocco

3) Sentiero 66, diretta Valdritta



Le squadre possono anche essere miste, ogni frazionista sarà portatore di una parte di un messaggio: vince la squadra che compone per prima il messaggio all'arrivo, come Fidippide a Maratona...come una vera "telegrafata"!

A seguire pasta party e festa in rifugio.

Costo iscrizione, 50€ per squadra che comprendono:

- pacco gara/gadget della manifestazione;

- ristoro e pasta party sulla #terrazzatelegrafo;

- trasporto al rifugio mediante teleferica del cambio e del materiale necessario per la discesa a valle (indumenti post gara, zaino, pila frontale, etc).



Rientro notturno autonomo alle auto o possibilità di pernottamento in rifugio. Ritrovo e partenza immediata a seguire alle ore 19:00 presso il bar del Rifugio Orto Botanico MonteBaldo Via General Graziani 10, Novezzina di Ferrara di Monte Baldo.

Al momento del ritrovo è necessario presentarsi già in tenuta da gara (i pacchi gara verranno dati in rifugio) e con uno zainetto (per il rientro) da consegnare all'organizzazione, contenente tutto quanto vorrete trovare al vostro arrivo in rifugio.

Chi rientra in notturna non dimentichi tenuta post gara, torcia frontale/bastoncini, chi si ferma in rifugio a dormire non dimentichi l'occorrente per la notte (sacco lenzuolo/pelo, ciabatte, tenuta post gara). Ricordiamo che i posti letto vanno comunque prenotati.

L'iscrizione alla gara NON è considerata anche prenotazione del posto letto se non espressamente specificato.

Info e prenotazioni: info@equipenatura.it