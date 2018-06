Baldo moonwalking: passeggiata notturna, con la luna piena dal Rifugio Telegrafo

Baldo Moonwalking: la passeggiata notturna, con la Luna piena...sabato 30 giugno e sabato 27 luglio. Si tratta di una breve escursione adatta a tutti durante la quale osserveremo gli spettacolari panorami notturni sul Garda e la Luna, per conoscere meglio il nostro satellite.

L'uscita prevede la partenza direttamente dal Rifugio Telegrafo dopo cena, indicativamente alle ore 21:30. Il rientro in rifugio è previsto verso le 23-23:30. Ognuno è libero di raggiungere il rifugio da dove e come vuole, in tempi utili per partecipare all'escursione.

Prezzi dei vari pacchetti acquistabili:

30€ pp, cena in rifugio ed escursione;

45€ pp, cena, escursione notte e prima colazione in rifugio per tesserati CAI/equipENatura;

55€ pp, cena, escursione notte e prima colazione in rifugio per NON tesserati CAI/equipENatura.

Link evento

Come raggiungerci