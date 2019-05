"Baldo moontasting" al Rifugio Telegrafo per scoprire il gusto della luna

Sai che gusto ha la Luna? I sabato sera a ridosso della Luna piena, al Rifugio Telegrafo, Gaetano Barana, Monte Baldo ti portiamo a conoscere la Luna, non solo nei suoi aspetti astronomici, ma anche naturalistici e spirituali!



Prezzi dei vari pacchetti acquistabili:

48€ pp, cena, notte, escursione e prima colazione in rifugio per tesserati CAI/equipENatura;

58€ pp, cena, notte, escursione e prima colazione in rifugio per NON tesserati CAI/equipENatura.



Per conoscere tutte le info siete invitati a controllare la pagina del Rifugio Telegrafo: https://www.facebook.com/RifugioTelegrafoMonteBaldo/

Per conoscere i sentieri che portano al Rifugio: https://sites.google.com/site/equipenatura/rifugio-telegrafo-come-arrivare