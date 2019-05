"Baldo me gusta!": serata di degustazione dei prodotti del marchio del Baldo

Saliamo in quota a 2147m slm, nel giorno del Solstizio d’Estate, per essere accolti dai volti e dai prodotti del Marchio Del Baldo. Oltre alle Guide Ambientali di Equipe Natura Guide Escursionistiche, dal 2013 gestori del rifugio, avremo la possibilità di conoscere:

Giugno, Venerdì 21, dalle 20:30, "Baldo me gusta!"

Una serata di promozione e degustazione dei prodotti del Marchio del Baldo.

Si inizia con un aperitivo sulla #terrazatelegrafo, in piena vista Lago di Garda,

per poi continuare a gustare il Baldo con la "Cena dell'Orto".

Ospiti della serata: Cantina Vinicio Bronzo, Azienda Agricola Girasole

Prezzi

Aperitivo e Cena dell'orto 22.50€ pp per tesserati CAI/equipENatura;

Aperitivo e Cena dell'orto 25€ pp per NON tesserati CAI/equipENatura;

Aperitivo e Cena dell'orto, notte e prima colazione con prodotti del Marchio del Baldo

40€ pp per tesserati CAI/equipENatura;

50€ pp per NON tesserati CAI/equipENatura.

Giugno, Sabato 22,dalle 5:00 del mattino, Alba in rifugio - Biowatching in cresta

Uscita naturalistica guidata all'alba, con osservazione della flora e della fauna (in particolar modo i numerosi camosci!) baldensi.

Prezzi dei vari pacchetti acquistabili:

15€ pp, escursione con prima colazione in rifugio;

+8€ pp al prezzo della mezza pensione per chi fa cena, notte e prima colazione in rifugio.



Cosa portare:

- abbigliamento caldo per poter stare fuori ad oltre 2000m di quota (piumino o giacca calda, berretto, guanti, pantaloni lunghi)

- torcia, meglio se frontale

- eventuale sacco a pelo o sacco lenzuolo (altrimenti acquistabile in loco) per la notte in rifugio.

dalle 10:00, Telegrafo yogico: kundalini a 2200 m per alzare la connessione.

Allontaniamoci per qualche istante dalla vita frenetica e dal caos.

Prendiamo consapevolezza del nostro respiro.

Entriamo in armonia con la Natura.



Portate con voi una copertina e, se l'avete, il materassino.

Prezzi dei vari pacchetti acquistabili:

15€ pp, YOGA e prima colazione in rifugio;

+8€ pp al prezzo della mezza pensione per chi fa cena, notte e prima colazione in rifugio.

Nel pomeriggio (dalle 16.30 circa) degustazione guidata della birra artigianale BIRRA MONTE BALDO di Caprino Veronese e di Olio Extra Vergine dell'Azienda "El Siresol"e presentazione del progetto Le Nevi del Wakhan - WakhanProject.org a cura di Giuliana Steccanella della Scuola Scialpinismo Renzo Giuliani - Verona... dopo la cena ci attende un bellissimo foto-reportage dal Wakhan (Afghanistan).

Prezzi:

Degustazioni e cena in rifugio 25€ pp per tesserati CAI/equipENatura;

Degustazioni e cena in rifugio 30€ pp per NON tesserati CAI/equipENatura;

Degustazioni e cena, notte e prima colazione 40€ pp per tesserati CAI/equipENatura;

Degustazioni e cena, notte e prima colazione 50€ pp per NON tesserati CAI/equipENatura.



Per conoscere tutte le info siete invitati a controllare la pagina del Rifugio Telegrafo: https://www.facebook.com/RifugioTelegrafoMonteBaldo/

Per conoscere i sentieri che portano al Rifugio: https://sites.google.com/site/equipenatura/rifugio-telegrafo-come-arrivare

