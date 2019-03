Colazioni, brunch e cena d'ispirazione americana: apre Bakery House a Verona

Dopo Roma e Torino, Bakery House apre sabato 30 marzo 2019 il primo store nel centro di Verona, a pochi passi dalla scenografica Arena e dal celebre balcone di Romeo e Giulietta. È qui, nel cuore della suggestiva città veneta, precisamente in via della Stella, 14 che Viviana Lorenzini e Stefano Rocchi hanno deciso di realizzare uno nuovo punto vendita. Una scelta voluta dai fondatori di Bakery House per far conoscere e diffondere il format che sta riscuotendo grande successo a Roma, città di origine, ma anche nel capoluogo piemontese dove ha aperto i battenti a novembre 2018.

E così nella città dell’Arena arriveranno l’atmosfera e i sapori di una tipica bakery americana. Il locale - 90 mq per un totale di quaranta posti all’interno e altri quaranta all’esterno di prossima apertura – ha un’offerta ricca di tante specialità dolci e salate dalla colazione fino alla cena. Una vasta offerta homemade realizzata all’insegna della qualità, genuinità e freschezza degli ingredienti utilizzati. Una proposta rivolta alle famiglie, ai ragazzi e a tutti gli amanti dell’american food.

L’ampia offerta del locale di impronta americana si compone dibagels, sandwiches, torte e cupcakes, caffetteria, tè e bevande, tutti prodotti tipici delle tradizionali bakery americane e tutti realizzati in modo artigianale.

Il menù

Il Menù All Day si apre con l’American Breakfast: french toast, waffles, scrambled eggs and toast e gli immancabili pancakes. Da Bakery House il cliente può creare dal lunedì al venerdì il proprio pancake personalizzato, scegliendo in primis la base (classica, cacao o vegana), poi la guarnizione che può essere alla fragola, ai frutti di bosco o alla banana e concludere, a scelta, con il miele, il classico sciroppo d’acero, il cioccolato, la crema di nocciola e la marmellata ai lamponi.



La proposta gastronomica della giornata prosegue con waffles salati, burgers al piatto, bagels classici e special gourmet, bowls di riso e di quinoa, sandwiches, salads e fritti. Il tutto da accompagnare a smoothies, centrifughe, succo d’arancia, lemonade, birra e vino al calice. Dal lunedì al venerdì, oltre al menù à la carte, è previsto anche un Menu Lunch composto da bagels e salads che possono essere arricchiti con una selezione di ingredienti a scelta. Da Bakery House non mancano i dolci, un vasto paradiso goloso fatto dicheesecake, red velvet cake, carrot cake, apple pie, cinnamon bun, muffin, cupcake, cookie nella versione classica e vegan, brownie e tante altre dolcezze da accompagnare a bevande calde e fredde e a una selezione di tè.

La cena

Anche la cena è un momento importante per Bakery House: il design tipico delle bakeries newyorkesi proietta il cliente dall’altra parte dell’oceano per un'esperienza culinaria a stelle e strisce. Bakery House è un indirizzo di riferimento dove cenare e rilassarsi dopo una frenetica giornata, assaporando i piaceri della cucina americana realizzati con prodotti di stagione locali e lavorati artigianalmente. Tra le tante proposte salate per la cena, un posto di rilevo lo hanno i Bagels: realizzati sia con ricette classiche come da tradizione USA, sia con ricette più elaborate e utilizzando solo prodotti di stagione.

Il Brunch del weekend

Il sabato e la domenica, arriva il momento più atteso della settimana: quello del Brunch. Da Bakery House, un angolo di America a Verona, si può trovare tutto quello che può calmare il desiderio della colazione e soddisfare il languore del pranzo. Dalle ore 9.30 fino alle 16.00, è possibile consumare alla carta il tipico pasto informale anglo-americano. Alle proposte tradizionali salate e dolci si aggiungono dei piatti speciali, disponibili solo per il brunch. Immancabili i piatti a base di uova, tra cui le celebri Eggs Benedict: le uova in camicia servite su un letto di prosciutto cotto e english muffin, accompagnate da salsa olandese e disponibili anche con salmone e i gustosi Pancake, sia dolci che salati, disponibili in sette varianti.