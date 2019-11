Bagno di suoni con strumenti ancestrali a Verona

Il prossimo 6 dicembre 2019 a Verona a sarete cullati dai suoni del gong, campane tibetane, arpe angeliche, ocean drum e tanti altri strumenti ancestrali.

I benefici

Il suono mette a contatto profondo con la propria interiorità e apre la possibilità di sentire e percepire in tante aree anche inesplorate. Gli effetti benefici del suono si hanno anche nei giorni successivi al bagno. Ha di fatto un potere rasserenante e trasformativo. Agisce sul corpo fisico ma anche sui corpi più sottili. Il bilanciamento arriva a livello fisico, mentale, emotivo e spirituale.

Durante l’esperienza si raggiunge uno stato di leggerezza mentale ed assenza di pensiero che conducono alla meditazione pura: il suono ha il potere di cancellare dal subconscio emozioni e pensieri di tipo negativo sedimentati nella memoria o programmazioni auto-boicottanti. L’esperienza del bagno di suoni si chiama anche massaggio sonoro per un motivo specifico: di fatto le cellule vengono toccate. Ogni singola cellula riceve un massaggio direttamente dalla vibrazione legata al suono. Questo processo può portare all’emersione e alla dissoluzione di antichi dolori fisici e all’avvicinamento a stati di gioia e pace interiore.

La durata del Bagno di Suoni è di circa un’ora in un ambiente accogliente, i partecipanti si stendono a terra su di un tappetino, in una posizione che facilita il completo rilassamento del corpo e della mente, preferibilmente coperti. Non viene richiesto nient’altro che una tranquilla accettazione dei suoni stessi, lasciandosi andare all’esperienza. Si raccomanda: abbigliamento comodo, materassino per stendersi copertina, cuscino, acqua tutto ciò possa farci stare comodi in modo da gustarsi appieno, in totale comfort, il concerto meditativo.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/448716292448959/