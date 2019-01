La convivenza è tutt'altro che rosea quando si mettono insieme un vecchio padrone di casa, burbero e intollerante, una dispotica zia, che arriva a rompere i fragili equilibri nella vita del fratello, e le rispettive badanti, che instaurano un clima da "guerra fredda" a difesa ognuna della propria posizione.

Alle virtù (poche) e ai vizi (tanti) di questi personaggi, si aggiungono quelli di un nipote borioso e fannullone, che vive alle spalle dello zio, di un omino dell'ossigeno versione Romeo dei nostri tempi e di due improbabili venditori porta a porta, tutti invischiati loro malgrado in un piccolo giallo, che sconvolgerà definitivamente la loro quotidianità. Il tutto, in un susseguirsi travolgente di risate, che lascia comunque lo spazio per qualche piccola riflessione.