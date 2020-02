Baciami ancora...in Arena, promozione di San Valentino per Cavalleria rusticana e Pagliacci

Per San Valentino regalati una serata romantica in Arena a Verona, città dell’amore: fino al 14 febbraio il secondo biglietto lo paghi solo la metà. La promozione consente di usufruire di una tariffa ridotta del 25% sul prezzo di listino per tutti i settori di posto e per tutte le date di "Cavalleria rusticana e Pagliacci" ad eccezione della Première del 13 giugno.

L’iniziativa è valida solamente per gli acquisti online fino a venerdì 14 febbraio alle 23.59. Per accedere alla tariffa è sufficiente iscriversi alla newsletter dell’Arena di Verona Opera Festival dal sito www.arena.it e inserire il codice sconto ricevuto per un unico acquisto con un carrello massimo di 2 biglietti (gli iscritti alla newsletter riceveranno direttamente il codice sconto per e-mail).

A pochi giorni dall’uscita del suo ultimo film, Gli anni più belli, il pluripremiato regista di fama mondiale Gabriele Muccino ha annunciato il suo esordio nella regia d’opera con "Cavalleria rusticana e Pagliacci" all’Arena di Verona, titoli inaugurali del Festival Lirico 2020.

Il dittico verista, rappresentato l’ultima volta nel 2006, torna in Arena per raccontare storie immortali di amore, passione e gelosia sullo sfondo del verismo italiano. È un nuovo allestimento tutto da scoprire, arricchito dall’eleganza delle scene di Alessandro Camera, esperto conoscitore degli spazi areniani.

Scopri l'esclusiva promozione per San Valentino "Baciami ancora...in Arena" sul sito www.arena.it e attraverso i canali social (Facebook, Twitter, Instagram e YouTube). Tutto questo e molto altro ancora per l’edizione 2020 del Festival Lirico all’Arena di Verona!